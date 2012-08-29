Усенко-Чорна: Юрвідділ ЦВК валиться з ніг через навалу абсурдних позовів

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні на засіданні ЦВК.

«У ЦВК є підстави побоюватися, що ця постанова буде оскаржена. Уже сьогодні є скарги, які вимагають відсторонити Центральну виборчу комісію від організації виборчого процесу, призупинити виборчий процес взагалі… Будь-яких абсурдних оскаржень ми очікуємо і надалі», - сказала Ж.Усенко-Чорна.

Заступник голови ЦВК також повідомила, що у Вищому адміністративному суді оскаржувалися і її дії під час організації та підготовки виборчого процесу.

«Складається враження, що ЦВК стала об’єктом хакерської атаки, коли юридичне управління ЦВК падає з ніг, оскільки вимушене понад людські сили перебувати у судових засіданнях», - зазначила вона.

«Таке враження, що ніби спеціально якийсь невидимий фантом у виборчому процесі взяв за мету заблокувати діяльність ЦВК, вибиваючи з ладу юридичне управління секретаріату комісії», - наголосила Ж.Усенко-Чорна.

Як повідомляв УНІАН, у тексті виборчого бюлетеню, затвердженому сьогодні Центральною виборчою комісією, одразу після назви партії – суб’єкта виборчого процесу, вказуватимуться імена, по батькові та прізвища перших п’яти кандидатів у депутати, висунутих партійними з’їздами, у тому числі Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та Павла Лазаренка.