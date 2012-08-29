Свобода стверджує, що перехопила інструкції ПР членам окружкомів (фото)

Про це 29 серпня на прес-конференції заявила голова ЛОО ВО «Свобода» Ірина Сех.

Сех оприлюднила «інструкції штабу ПР щодо роботи ОВК», які, за її словами, свідчать, що «ОВК створювалися цільово під фабрикацію і фальсифікацію виборів і узурпацію влади у виборчих комісіях», пише ZIK.

«Інструкція має три аркуші, як діяти – коли головою є представник ПР, коли головою не є представник ПР, коли під час засіданні комісії відсутній кворум», – повідомила Сех.

«Штаб рекомендує під час проведення засідань ОВК «не нашим» членам ОВК сприяти відмовитися від прийняття присяги. Є серйозні пропозиції щодо призначення технічних працівників – персонально по прізвищах. Штаб ПР рекомендує давати пропозиції всіх «наших». Якщо голова ОВК не є представником правлячої партії, то ті люди, які пропонуються на технічних працівників мають бути «зарізані» під час процесу голосування. Також штаб пропонує збільшити кошторис на утримання технічних працівників на одну другу, ніж це пропонується кошторисом ЦВК. Щодо розподілу обов’язків членів ОВК – пропонується «нашим» членам ОВК – важливі завдання, «не нашим» – найбільш важку роботу», – повідомила Cех.