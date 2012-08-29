Балога не втримався, дізнавшись про рішення суду щодо Тимошенко
Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога вважає, що рішення залишити екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко у в’язниці веде до ізоляції країни.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Не можу стриматись, щоб не прокоментувати рішення суду, щодо Тимошенко.
Мене важко запідозрити в належності до фан-клубу екс-прем'єрки. Але вже давно всім зрозуміло, що прийшов час політичного вирішення цієї проблеми», - наголосив В.Балога.
«Всі процеси навколо України спонукають мене до одного єдиного висновку: перебування Тимошенко у в'язниці - це ізоляція держави від процесу загального світового розвитку. Якщо узбіччя прогресу - це наш шлях, тоді рішення, на жаль, правильне», - зазначив В.Балога.
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Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.
Апеляційний суд залишив вирок у силі, після чого було подано касацію.
Сьогодні, 29 серпня, Вищий спеціалізований суд України у цивільних і кримінальних справах визнав законним вирок екс-прем'єру. Суд ухвалив, що рішення судів нижчих інстанцій є законними і оскарженню не підлягають.