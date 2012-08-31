Литвин пояснив, що підписав мовний закон, бо він не "директор колгоспу"

Спікер Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що підписав мовний законопроект, оскільки це рішення парламенту.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу на Першому національному.

"На привеликий жаль, рішення прийняла Верховна Рада. Я не сприймав і категорично проти цього…", - цитує Литвина Українська правда.

На запитання представника ВО "Свобода" Андрія Іллєнка, чому він тоді підписав цей "ганебний закон", Литвин відповів:

"Ми живемо в демократичному суспільстві, тому рішення приймає більшість, а не диктує одна людина. У вас сприйняття голови Верховної Ради як директора колгоспу, який керує всім", - додав Литвин.

"Щоб не було передвиборчих спекуляцій на цю тему, нам треба зафіксувати, що людина, яка йде на державну службу, повинна скласти іспит державною мовою і послуговуватися нею", - додав він.

Литвин також заявив, що "не знає, що таке опозиція".

"Я за українських реалій за невеликим винятком не бачив опозицію. Я бачу таку собі патронатну службу українських олігархів, які за гроші олігархів начебто борються за права українського народу", - резюмував він.

Як відомо, Володимир Литвин підписав закон про мови, за яким у низці областей було введено регіональну мову.