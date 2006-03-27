БЮТ - 12, ”Регіони” - 10, ”Наша Україна” - 5

Розподіл симпатій виборців по областях (відсотки)

За результатами опрацювання ЦВК 19,8% протоколів, Блок Юлії Тимошенко лідирує в 12-ти регіонах, Партія регіонів - в 10-ти, Блок “Наша Україна - в 5-ти. За інформацією сайту Центральної виборчої комісії, в Автономній Республіці Крим лідирує Партія регіонів з 56,37% голосів (опрацьовано 11% протоколів), Вінницька область - Блок Юлії Тимошенко – 30,96% (опрацьовано 29,78% протоколів), Волинська - БЮТ – 43,59% (опрацьовано 24,58% протоколів), Дніпропетровська - Партія регіонів – 46,68% (опрацьовано 16,24% протоколів), Донецька - Партія регіонів - 73.08% (опрацьовано 14,47% протоколів), Житомирська - БЮТ - 22.69% (опрацьовано 27,86% протоколів), Закарпатська - Блок "Наша Україна" – 24,46% (опрацьовано 13,89% протоколів), Запорізька - Партія регіонів – 56,36% (опрацьовано 13,19% протоколів), Івано-Франківська - Блок "Наша Україна" – 50,38% (опрацьовано 19,71% протоколів), Київська - БЮТ – 43,51% (опрацьовано 19,03% протоколів), Кіровоградська - БЮТ – 25,39% (опрацьовано 12,12% протоколів), Луганська - Партія регіонів – 66,80% (опрацьовано 9,89% протоколів), Львівська - Блок "Наша Україна" – 39,67% (опрацьовано 24,55% протоколів), Миколаївська - Партія регіонів – 47,74% (опрацьовано 15,18% протоколів), Одеська - Партія регіонів – 48,45% (опрацьовано 11,76% протоколів), Полтавська - БЮТ – 25,78% (опрацьовано 26,93% протоколів), Рівненська - БЮТ – 30,69% (опрацьовано 19,50% протоколів), Сумська - БЮТ – 28,27% (опрацьовано 26,09% протоколів), Тернопільська - Блок “Наша Україна" – 36,75% (опрацьовано 38,32% протоколів), Харківська - Партія регіонів – 49,50% (опрацьовано 13,72% протоколів), Херсонська - Партія регіонів – 40,81% (опрацьовано 16,09% протоколів), Хмельницька - БЮТ – 35,58% (опрацьовано 29,20% протоколів), Черкаська - БЮТ – 33,58% (опрацьовано 30,50% протоколів), Чернівецька - Блок "Наша Україна" – 30,40% (опрацьовано 12,72% протоколів), Чернігівська - БЮТ – 32,55% (опрацьовано 25,71% протоколів), м. Київ - БЮТ – 34,85% (опрацьовано 3,90% протоколів), м. Севастополь - Партія регіонів – 65,93% (опрацьовано 9,26% протоколів).

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