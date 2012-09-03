Литвин: У грудні подякуємо один одному... і хто куди

У Верховній Раді України завтра розпочнеться 11 сесія парламенту шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради нагадав голова ВР Володимир Литвин.

В той же час він зауважив, що під час відкриття сесії не буде жодних «довгих промов».

«Я думаю, що ми повинні погодитися з тим, що довгих вступних доповідей не потрібно виголошувати. Я думаю, ми вже висмоктали словами будь-які виступи, будь-які оцінки і пропозиції і вони будуть розглядатися як передвиборчі рухи», – сказав В.Литвин.

Він зауважив, що парламент має обмежитися тим, що поінформувати суспільство про свої плани на останню сесію.

В.Литвин зауважив, що уже сьогодні пропонується включити до порядку денного сесії майже 900 питань.

Голова ВР також зауважив, що в грудні поточного року відбудеться закриття сесії.

«В грудні будемо один-одному дякувати… і хто куди» - сказав В.Литвин.