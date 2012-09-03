Президент Асоціації видавців газет і новин закликає дати бій «джинсі»

Про це він сказав на відкритті у Києві 64-го Всесвітнього газетного конгресу і 19-го Всесвітнього форуму редакторів.

«У деяких країнах світу журналісти втрачають свій професіоналізм. І найпотворніша з цих сторін – це феномен оплачених новин. Це безпринципна журналістика, найгірша форма. Від цього страждають засоби масової інформації. Бо якщо владі не подобається що-небудь, вона просто припиняє надходження новин. Це жахлива практика. Й усі ми маємо з цим боротися», – цитує Метью Радіо Свобода.

Водночас Джейкоб Метью зазначив, що всупереч закликам бойкотувати Україну, які лунали раніше у зв’язку з тим, що в країні нібито утворилося не дуже дружнє середовище для бізнесу, видавці та редактори таки приїхали у Київ на конгрес і форум. «Ми приїхали до Києва для того, щоб на власні очі подивитися на все, вникнути в усе, зрозуміти все це», – додав він.