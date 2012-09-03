У Литвина вважають, що 9 фото спікера на головній сторінці сайту ВР - норма

Як нагадали у прес-службі, у понеділок народні депутати Ірина Геращенко, Ольга Герасим'юк, Олександр Третьяков, Кирило Куликов та Віталій Чепинога звинуватили офіційний веб-сайт парламенту у вибірковій подачі інформаційних повідомлень на користь голови Верховної Ради України. У зв’язку з чим прес-служба та Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, які оприлюднюють повідомлення на веб-сайті парламенту, нагадують, що «веб-сайт є офіційним джерелом інформації, створеним для висвітлення всебічної діяльності парламенту, в т.ч. народних депутатів України, до яких належить й керівництво Верховної Ради».

У переданій вУНІАН заяві прес-служба зауважує, що «інформаційні повідомлення на офіційних веб-сайтах парламентів зарубіжних країн про політичну та законодавчу діяльність їх очільників є усталеною світовою практикою».

При цьому прес-служба заявляє, що «у жодному повідомленні прес-служби про діяльність голови Верховної Ради України не міститься ані агітаційних матеріалів, ані інформації про його роботу як кандидата в депутати по мажоритарному округу, про що свідчить навіть побіжний аналіз текстів відповідних новин».

«Вкрай упередженою та відверто перекрученою є і статистична інформація про кількість щоденних інформаційних та фотоматеріалів про діяльність голови Верховної Ради України», - заявили у прес-службі.

«Викликає подив заява авторів звернення про недосконалість структури веб-сайту щодо розміщення інформації про законопроекти, яка вміщується не після «новин про поїздки та інтерв’ю Литвина», а є окремим розділом сайту після розділу «Пленарні засідання». Автори звернення, три з яких були професійними журналістами, елементарно плутають жанри інформаційної роботи: новини та інформація про основну законотворчу діяльність парламенту», - наголосили у прес-службі Апарату ВР.

Також прес-служба інформує авторів звернення, «які, на жаль, не утруднили себе ознайомленням зі структурою та змістовним наповненням офіційного Веб-сайту, що під час десятої сесії (06.02.2012-13.07.2012) Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України оприлюднило 484 повідомлення про розгляд законопроектів у парламентських комітетах, а інформація про законопроекти розміщується на 373 сторінках відповідного розділу. Крім того, за міжсесійний період (17.07.2012-23.08.2012) на веб-сайті опубліковано 17 повідомлень про підсумки роботи комітетів протягом десятої сесії і плани роботи на одинадцяту сесію».

Окрім того, у прес-службі зазначили, що «протягом десятої сесії автори звернення подали 4 законопроекти, один проект постанови і одну поправку до законопроекту, причому троє з них не подавали ні поправок, ні законопроектів, про свідчить інформація, розміщена на офіційному Веб-сайті парламенту».

«Враховуючи необ’єктивність та упередженість звернення згаданих депутатів, опублікованого поза парламентськими інформаційними ресурсами, можна зробити єдиний висновок - воно є піар-ходом цих кандидатів у народні депутати», - йдеться у заяві прес-служби Апарату ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, народні депутати І.Геращенко, О.Герасим'юк, О.Третьяков, К.Куликов та В.Чепинога оприлюднили звернення до керівництва парламенту і народних депутатів з вимогою на найближчому засіданні Погоджувальної ради та Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України розглянути питання про неприпустимість використання адміністративного ресурсу і службового становища головою Верховної Ради України В.Литвиним та дати публічну оцінку цьому факту.

Депутати вважають за необхідне ухвалити рішення про впорядкування офіційного сайту парламенту, приведення його у відповідність до його основного призначення – інформування громадян про роботу Верховної Ради. Депутати наголошують, що Верховна Рада нещодавно виділила значні кошти на оновлення офіційного сайту парламенту. Однак, констатують вони, «сьогодні офіційний сайт більше схожий не на інформаційну сторінку про діяльність Верховної Ради України, а на персональну сторінку голови ВР В.Литвина».