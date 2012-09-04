Сьогодні розпочинається остання сесія Верховної Ради VI скликання

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що парламент не розглядатиме законопроекти, які нагнітатимуть політичне становище, зокрема проекти Трудового і Житлового кодексів.

«Найшвидше не розглядатимуться на цій сесії законопроекти, пов'язані з нагнітанням становища в державі, насамперед, політичного, і на яких відкладено відбиток, що вони не відповідають сподіванням людей, хоча по багатьом законопроектам це спірне питання і наступний парламент змушений буде до них повернутися – це Кодекси трудовий і житловий», - заявив Єфремов журналістам.

О.Єфремов підкреслив, що на цій сесії розглядатимуться законопроекти, які забезпечать інвестиційну діяльність, полегшать клімат для підприємців, а також розглядатимуться законопроекти щодо реформування судових і правоохоронних органів.

О.Єфремов обіцяє, що нудьгувати в парламенті не доведеться і на роботу ВР впливатиме те, що в країні йде виборча кампанія.

Спікер ВР Володимир Литвин сподівається , що під час відкриття сесії не буде жодних «довгих промов».

«Я думаю, що ми повинні погодитися з тим, що довгих вступних доповідей не потрібно виголошувати. Я думаю, ми вже висмоктали словами будь-які виступи, будь-які оцінки і пропозиції і вони будуть розглядатися як передвиборчі рухи», – сказав В.Литвин.

Він зауважив, що парламент має обмежитися тим, що поінформувати суспільство про свої плани на останню сесію.