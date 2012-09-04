Сьогодні розпочинається остання сесія Верховної Ради VI скликання
До порядку денного сесії пропонується включити майже 900 питань.
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що парламент не розглядатиме законопроекти, які нагнітатимуть політичне становище, зокрема проекти Трудового і Житлового кодексів.
«Найшвидше не розглядатимуться на цій сесії законопроекти, пов'язані з нагнітанням становища в державі, насамперед, політичного, і на яких відкладено відбиток, що вони не відповідають сподіванням людей, хоча по багатьом законопроектам це спірне питання і наступний парламент змушений буде до них повернутися – це Кодекси трудовий і житловий», - заявив Єфремов журналістам.
О.Єфремов підкреслив, що на цій сесії розглядатимуться законопроекти, які забезпечать інвестиційну діяльність, полегшать клімат для підприємців, а також розглядатимуться законопроекти щодо реформування судових і правоохоронних органів.
О.Єфремов обіцяє, що нудьгувати в парламенті не доведеться і на роботу ВР впливатиме те, що в країні йде виборча кампанія.
Спікер ВР Володимир Литвин сподівається , що під час відкриття сесії не буде жодних «довгих промов».
«Я думаю, що ми повинні погодитися з тим, що довгих вступних доповідей не потрібно виголошувати. Я думаю, ми вже висмоктали словами будь-які виступи, будь-які оцінки і пропозиції і вони будуть розглядатися як передвиборчі рухи», – сказав В.Литвин.
Він зауважив, що парламент має обмежитися тим, що поінформувати суспільство про свої плани на останню сесію.