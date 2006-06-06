Зустріч Ющенка з Тимошенко і Морозом триває

Зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідерами БЮТ і СПУ Юлією ТИМОШЕНКО та Олександром МОРОЗОМ з приводу створення коаліції демократичних сил триває. Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Вона також повідомила, що до цієї зустрічі Президент зустрічався з прем’єр-міністром України Юрієм ЄХАНУРОВИМ і лідером фракції “Наша Україна” Романом БЕЗСМЕРТНИМ.

Як відомо, підписання коаліційної угоди між БЮТ, “Нашою Україною” та СПУ очікувалось під час засідання парламенту 7 червня.