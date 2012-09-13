Експерт: замовники "джинси" не збираються розв'язувати проблеми

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловили учасники круглого столу, присвяченого питанню меж дозволеного у протестній діяльності, політичній та медіа «джинсі».

На переконання експерта «Українського клубу» Дмитра Гаврилюка, для громадянина України поява великої кількості політичної «джинси» має свідчити про те, що її замовники не знають, яким чином можна вирішити наявні у суспільстві проблеми і не збираються їх вирішувати.

«Це може свідчити про те, що вони не збираються вести діалог з вашими політичними представниками чи вами особисто. Скинули текст - і хай щось із ним буде, і яка різниця, як ви його зрозумієте», - сказав Д.Гаврилюк.

Експерт підсумував, що такі політики є марнотратами, які не вміють раціонально використати свої ресурси та час.

Д.Гаврилюк також вважає, що власники ЗМІ разом з політичними психологами і консультантами мають виробити своєрідні «маркери» для позначення замовних матеріалів та відповідальності їхніх замовників.

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На переконання правозахисника Івана Макара, якщо замовні матеріали дають прибутки ЗМІ, то вони мають право на існування.

«Якщо засоби масової інформації не будуть використовувати «джинсу», вони будуть неконкурентноспроможними з іншими засобами масової інформації, які це робити будуть», - сказав він.

І.Макар також вважає, що якби суспільство ігнорувало ЗМІ, які оприлюднюють «джинсу», то таке явище зникло би узагалі. «Але суспільство є достатньо аморальним і має аморальні ЗМІ», - констатував він.