Кремль, імовірно, приурочив публікацію відеозвернення колишнього президента України Віктора Януковича до виступу кремлівського диктатора Путіна на саміті ШОС, щоб надати легітимності вимозі бункерного діда про зміну влади в Україні, пише Інститут вивчення війни(ISW).
У новому відеозверненні Янукович стверджує, що під час свого президентства нібито працював над тим, щоб наблизити Україну до ЄС, і що його кінцевою метою був вступ до Євросоюзу.
Однак він також звинуватив європейських партнерів у "некоректній" поведінці під час переговорів і розкритикував ЄС за нерозуміння складнощів економічної ситуації України. Востаннє Янукович публічно з'являвся у ЗМІ в липні 2022 року, коли закликав українців здатися Росії.
"Час запису відеозвернення Януковича невідомий, але він розпочав із твердження, що Путін "абсолютно правий", - що виглядає як пряма реакція на висловлювання Путіна щодо України на саміті ШОС і вказує на ймовірну скоординовану інформаційну кампанію", - ідеться в матеріалі.
Кремль, можливо, готує ґрунт, щоб заявити, ніби Янукович є законним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський.
Поява Віктора Януковича
Раніше УНІАН повідомляв, що експрезидент України несподівано з 'явився в публічному просторі із заздалегідь записаним відео. У цьому ролику він діє "за сценарієм Путіна", розповідаючи, що вступ до НАТО навіть не розглядав, адже це призвело б до "внутрішнього протистояння"...
"Я завжди чітко і виразно розумів, що це катастрофа для України. Це шлях у нікуди, це пряма дорога до громадянської війни", - зазначив він.