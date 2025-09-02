Кремль, імовірно, приурочив публікацію цього відеозвернення до виступу Путіна на ШОС, щоб надати сенсу його заявам.

Кремль, імовірно, приурочив публікацію відеозвернення колишнього президента України Віктора Януковича до виступу кремлівського диктатора Путіна на саміті ШОС, щоб надати легітимності вимозі бункерного діда про зміну влади в Україні, пише Інститут вивчення війни(ISW).

У новому відеозверненні Янукович стверджує, що під час свого президентства нібито працював над тим, щоб наблизити Україну до ЄС, і що його кінцевою метою був вступ до Євросоюзу.

Однак він також звинуватив європейських партнерів у "некоректній" поведінці під час переговорів і розкритикував ЄС за нерозуміння складнощів економічної ситуації України. Востаннє Янукович публічно з'являвся у ЗМІ в липні 2022 року, коли закликав українців здатися Росії.

"Час запису відеозвернення Януковича невідомий, але він розпочав із твердження, що Путін "абсолютно правий", - що виглядає як пряма реакція на висловлювання Путіна щодо України на саміті ШОС і вказує на ймовірну скоординовану інформаційну кампанію", - ідеться в матеріалі.

Кремль, можливо, готує ґрунт, щоб заявити, ніби Янукович є законним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський.

Поява Віктора Януковича

Раніше УНІАН повідомляв, що експрезидент України несподівано з 'явився в публічному просторі із заздалегідь записаним відео. У цьому ролику він діє "за сценарієм Путіна", розповідаючи, що вступ до НАТО навіть не розглядав, адже це призвело б до "внутрішнього протистояння"...

"Я завжди чітко і виразно розумів, що це катастрофа для України. Це шлях у нікуди, це пряма дорога до громадянської війни", - зазначив він.

