Аналітики очікують подальше зростання цін на дорогоцінний метал.

У вівторок, 2 вересня, ціни на золото підскочили до історичного максимуму. Попередній рекорд метал встановив у квітні після введення президентом США Дональдом Трампом мит "дня звільнення".

Газета Financial Times пише, що спотова ціна на золото зросла на 0,9% до 3508,70 доларів за тройську унцію, яка становить приблизно 31 грам, на початку торгів в Азії, а потім знизилася до 3497 доларів.

За словами аналітиків, попит на метал у злитках зріс, оскільки інвестори розглядають його як засіб захисту від інфляції та загальної макроекономічної невизначеності. Зростання побоювань щодо незалежності Федеральної резервної системи США після того, як Трамп тиснув на голову Джея Пауелла і сприяв звільненню Лізи Кук, а також очікування зниження ставок, сприяли останньому зростанню цін.

Приплив коштів у біржові фонди, що торгують золотом, став важливим джерелом попиту, який підтримав ціни, вказали аналітики Goldman Sachs. Експерти банку очікують, що спотові ціни досягнуть 4000 доларів за тройську унцію до середини 2026 року.

Ціни на золото майже подвоїлися з початку 2023 року, оскільки центральні банки стимулювали попит. Минулого року цей метал обігнав євро і став другим за популярністю резервним активом центробанків у світі після долара, складаючи 20% світових офіційних резервів.

За даними Всесвітньої ради із золота, торік великими покупцями були Індія, Китай, Туреччина і Польща.

1 вересня мідь підскочила до психологічної позначки. Ціна досягла 10 000 доларів за тонну на Лондонській біржі металів.

Крім того, срібло вперше з 2011 року торгувалося вище 40 доларів за унцію. Стрибок цін стався на тлі зростання очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, що підвищило інтерес інвесторів до дорогоцінних металів.

