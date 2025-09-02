Нове DLC? CD Projekt RED опублікувала загадковий анонс щодо Cyberpunk 2077

Студія виклала звернення президента Розалінд Маєрс.

Студія CD Projekt RED опублікувала в соцмережах звернення від імені Розалінд Маєрс, президента Нових Сполучених Штатів Америки у всесвіті Cyberpunk 2077.

У посланні йдеться про кіберзагрозу та заклик до нетраннерів приєднатися до боротьби, довівши свою відданість НСША через особливий тест.

Однак повідомлення виявилося не таким простим - гравці швидко з'ясували, що картинка зі зверненням містить прихований шифр. Якщо відкрити файл у hex-редакторі, всередині виявляється посилання - Cp2077.ly/wigvixQWK. За даними з файлу, сторінка стане активною 4 вересня о 17:00.

Цікава знахідка з'явилася і в назві файлу: якщо зрушити символи "wigvixQWK" на чотири позиції, вийде слово "secretMSG" - "секретне повідомлення".

Лише в липні CD Projekt RED випустила чергове "фінальне" оновлення Cyberpunk 2077, у якому додала новий транспорт і оновила фоторежим. Тому версію, що це послання - тизер великого патча, відкидають.

На форумі CDPR також згадали, що студія анонсувала перше DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 6 вересня 2022 року, тобто в ті самі дати, в які готується нинішній анонс.

Раніше ми розповідали, що стало відомо, скільки заробила CD Projekt RED за цей рік. Виявилося, більшу частину прибутку приніс Cyberpunk 2077.

