Військовий розповів, чим зараз сильні російські окупанти та в чому їх слабкість.

Бійцям "Азову" вдалося покращити оборону фронту на Покровському напрямку і наразі там ситуація краща, ніж була місяць тому.

Про це сказав військовий, заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Святослав "Калина" Паламар в інтерв’ю Українській правді.

"Якщо говорити про операційну зону 1-го корпусу Національної гвардії "Азов", то до моменту, коли ми туди зайшли, тобто до 4 серпня, ситуація була доволі критичною. Як можна було побачити навіть на карті DeepState, ворог там просувався. Нам вдалося покращити управління й організацію військ, покращити оборону", - розповів Паламар.

Він зазначив, що проблема цього напрямку в тому, що зараз це основний удар двох армій ворога – 51-ої й 8-ої. І у них немає особливих проблем із поповненням особового складу.

"Ми їх розбиваємо, вони заходять на відновлення, далі швидко поповнюються і знову заходять", - розповів Паламар.

Разом з тим, за його словами, загалом ситуація набагато краща, ніж була до того, коли туди зайшли "азовці".

"За цей період втрати ворога приблизно такі: більше 1600 двохсотих, близько 800 трьохсотих, 58 полонених. З цікавого – нещодавно взяли полоненого з Пологів Запорізької області, хлопець 1997 року народження, який був примусово мобілізований в армію нашого противника. І це багато каже про цинічність нашого ворога", - поділився військовий.

Оцінюючи українське військо Паламар наголосив, що воно сильне саме людьми, які беруть участь у бойових діях і які розвиваються.

"Важливо зазначити про генерацію молодих офіцерів, солдатів, сержантів, які з 2014 року воюють, у них колосальний досвід. Я б ще відмітив технологічну складову, в якій ми дуже сильні", - продовжив він.

Щодо ворога заступник командира зауважив, що той "швидко пристосовується та масштабується", в нього це виходить, бо можливо, в тоталітарній державі це набагато швидше робиться. Але, на його думку, окупанти мають слабкість у мотивації.

"Вона у них в грошах і в страху, що їх вб'ють за невиконання наказу", - зауважив Паламар.

За його словами, коли у 2022 році брали в полон російських офіцерів і навіть звичайних солдатів, то вони вірили в те, що їм розказували по телевізору - що Україну потрібно рятувати, що вони їдуть щось "освобождать". Зараз таких людей вже немає.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, вже доведено, що кожен окупований квадратний метр української землі обходиться росіянам дуже дорого. Він зазначив, що маючи тактичні здобутки ворог несе стратегічні втрати.

Як зазначив Тимочко, для російської армії виконання поставленого завдання вважається успіхом, навіть якщо ціна надто висока. Для них головне - досягти точки, а втрати не беруться до уваги.

