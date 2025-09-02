Це ретельно зрежисоване видовище покликане показати військову міць і дипломатичний вплив Китаю на тлі сумнівів у глобальній ролі США.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін незабаром проведе найбільший в історії країни військовий парад і представить Пекін як хранителя постамериканського світового порядку в період глибокої геополітичної невизначеності.

Як пише Reuters, понад 20 світових лідерів, включно з російським і північнокорейським диктаторами Володимиром Путіним і Кім Чен Ином, зберуться в Пекіні 3 вересня на "День Перемоги".

"Це ретельно зрежисоване видовище покликане продемонструвати військову міць і дипломатичний вплив Китаю на тлі сумнівів у глобальній ролі США, в той час, як президент Дональд Трамп скорочує іноземну допомогу, відходить від міжнародних інституцій і веде масштабну торговельну війну як із союзниками, так і з противниками", - написало видання.

Журналісти підкреслили, що безпрецедентна поява Сі Цзіньпіна в оточенні Путіна і Кім Чен Ина, що спостерігають за демонстрацією передового устаткування, такого як гіперзвукові ракети і безпілотники, може стати визначальним символом параду - "Осі потрясінь", що кидає виклик Заходу.

Видання зазначило, що для Кім Чен Ина, який прибув до Китаю своїм спеціальним поїздом сьогодні рано вранці, це буде перший великий багатосторонній захід і перший раз за 66 років, коли північнокорейський лідер відвідає китайський військовий парад.

"Присутність Володимира Путіна, Масуда Пезешкіана (Іран) і Кім Чен Ина підкреслює роль Китаю як провідної авторитарної держави у світі", - заявив Ніл Томас, експерт із китайської політики з Центру аналізу Китаю Інституту політики азіатського суспільства.

Збільшення кількості лідерів країн Центральної, Західної та Південно-Східної Азії, які відвідали парад цього року, порівняно з парадом у 2015 році, підкреслює прогрес Пекіна в дипломатії, додав Томас.

А ось американський президент Дональд Трамп, який неодноразово хвалився своїми тісними відносинами з Сі Цзіньпіном, Путіним і Кім Чен Ином, не зміг домогтися якихось серйозних дипломатичних проривів.

Видання зазначило, що крім цього, парад також є частиною "війни пам'яті", в якій Китай і РФ пропонують альтернативну історію західному наративу, який, на їхню думку, применшує їхню роль у боротьбі з фашистами.

Візит Путіна до Китаю

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що мета візиту Путіна до Китаю полягає в тому, щоб випросити допомогу для продовження війни проти України.

Як написав Reuters, за оцінкою геополітичних аналітиків, поїздка російського і північнокорейського диктаторів Володимира Путіна і Кім Чен Ина до Пекіну свідчить про вплив Сі Цзіньпіна на авторитарні режими, які бажають переглянути світовий порядок.

