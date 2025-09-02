Трамп сьогодні зробить важливу заяву, - Білий дім

Очікується, що американський президент виступить ввечері 2 вересня на тлі заяви міністра фінансів США щодо Росії.

Президент США Дональд Трамп невдовзі виступить із важливою заявою, повідомляє пресслужба Білого дому.

Виступ заплановано на 21:00 за київським часом, однак його зміст наразі тримають у таємниці.

Важливо, що саме сьогодні спливає термін ультиматуму, який Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну для укладення мирної угоди з Україною.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає нові обмеження проти Росії у зв’язку з посиленням обстрілів українських міст російськими військами.

"Путін, після зустрічі в Анкоріджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери і Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, вчинив протилежно тому, що, як він дав зрозуміти, він хоче зробити. Фактично, він в огидній манері посилив кампанію бомбардувань", – підкреслив Бессент.

Перед цим США пригрозили Росії наслідками, якщо вона не досягне миру з Україною. Під час засідання Ради безпеки ООН, скликаного після масштабного обстрілу України, до РФ було донесено, що в іншому разі Москві загрожують санкції.

