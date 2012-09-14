Фюле сумнівається, що народ України потребує «паузи» у стосунках з Європою

Про це Фюле сказав на відкритті форуму "Ялтинська європейська стратегія".

"Ми хочемо просуватися вперед у стосунках з Україною, але як ми можемо це робити, коли так мало було зроблено для виправлення наслідків вибіркового правосуддя – в справах Тимошенко, Луценка та інших?" – цитує Єврокомісара Українська правда.

Фюле згадав, що з моменту призначення на посаду здійснив сім візитів до України.

"Включно з одним візитом до тюрми - в місце, де, як я думав, мені ніколи не доведеться закінчувати свої подорожі".

Як відомо, Фюле під час одного з візитів до України провідав Юлію Тимошенко у в’язниці.

"Як ми можемо просуватися вперед, якщо права людини, свобода висловлювань, об’єднань або медіа не поважаються в повній мірі?" – додав він.

"Від того, як Україна вчинятиме найближчі місяці з наслідками вибіркового правосуддя, як вона просуватиметься в напрямку реформ юстиції та генпрокуратури, чи проведе Україна наступні вибори відповідно до міжнародних стандартів – це визначатиме, до якого простору належить Україна," - зазначив єврокомісар.

"Без сумніву, багато з вас чули ідею, що має бути взята "пауза" в наших стосунках. Але чи справді народ України потребує "паузи" в нових можливостях?" – додав Фюле.