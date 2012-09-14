У Табачника вже підготували нові правила прийому до вишів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу щодо підсумків цьогорічної вступної кампанії повідомив заступник директора Департаменту вищої освіти, начальник Відділу інформаційно-аналітичної роботи Міносвіти Микола Фоменко.

Він нагадав, що міністр освіти Дмитро Табачник підписав наказ про створення робочої групи, яка працюватиме над умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2013 році.

За словами М.Фоменка, у нових правилах прийому будуть враховані ті позиції, які цього року могли двояко трактуватися. Зокрема, планується детальніше розписати процедуру зарахування абітурієнтів.

Він повідомив, що з грудня оновлені умови прийому мають з’явитися на сайтах вищих навчальних закладів.

Загалом же, сказав М.Фоменко, кардинальних змін у нових умовах прийому не буде.

На його переконання, цьогорічна вступна кампанія пройшла успішно, а робота системи електронного вступу абсолютно виправдала себе.

М.Фоменко наголосив, що з 2 січня 2013 року розпочнеться реєстрація на складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання, яке наступного року пройде з 3 по 27 червня.

Він повідомив, що ЗНО-2013 складатиметься із 11 тестів – додадуть перевірку знань зі світової літератури.

Також М.Фоменко зазначив, що орієнтовна кількість вступників у 2013 році становитиме близько 315 тисяч.