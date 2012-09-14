Міністерство заперечує захоплення шахти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міненерговугілля.

«Що стосується інформації, розповсюдженої 14.09.2012 у деяких Інтернет-ЗМІ про, нібито, проблеми в роботі шахти, то ця інформація не відповідає дійсності», - сказано в повідомленні міністерства.

Згідно з повідомленням Міненерговугілля, за рішенням Господарського суду м. Києва від 15.12.2011 було визнано недійсним рішення про перетворення шахти «Білоріченська» з державного ВАТ на Товариство з обмеженою відповідальністю.

«Державна реєстрація ТОВ «Шахта «Білоріченська» за рішенням суду була скасована», - зазначається у повідомленні

Це рішення було підтверджене у судах вищих інстанцій - рішеннями Київського апеляційного господарського суду від 14.02.2012 і рішеннями Вищого господарського суду від 12.04.2012 і 25.06.2012.

Як наголошується у повідомленні, раніше, за наказом Міненерговугілля від 15 серпня 2012 року, виконуючим обов'язки голови правління Державного відкритого акціонерного товариства «Шахта «Білоріченська» дочірнього підприємства Державної холдингової компанії «Луганськвугілля» було призначено Владимира Ровенського.

«З 3 вересня 2012 року він приступив до виконання своїх обов'язків», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби Міненерговугілля з посиланням на керівника підприємства Володимира Ровенського, на даний час шахта працює в звичайному режимі.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 14 вересня, прес-служба шахти (смт Білоріченський Лутугинського району Луганської області) розповсюдила повідомлення про її рейдерське захоплення групою "молодиків" у складі 50 чоловік, озброєних бітами. За даними прес-служби, нападники побили охорону шахти, а потім, виламавши грати і вибивши двері, захопили адміністративну будівлю підприємства.

Господарський суд Києва рішенням від 15 грудня 2011 року визнав недійсним рішення позачергових зборів акціонерів шахти від 19 листопада 2010 року про її реорганізацію з державного ВАТ на ТОВ.

Київський апеляційний господарський суд і Вищий господарський суд залишили в силі рішення про скасування реорганізації шахти.

Проте, за даними Луганської обласної держадміністрації, нове керівництво шахти, призначене Міненерговугілля, не було допущено на територію підприємства.

Державне ВАТ "Шахта "Білоріченська" з липня 2001 року по 7 липня 2011 року перебувало у стані санації.

У грудні 2008 року Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку зареєструвала збільшення статутного капіталу ТОВ на 158 млн грн - до 213,014 млн грн шляхом додаткового випуску 632 млн простих іменних акцій номіналом 0,25 грн. У результаті частка Державної холдингової компанії "Луганськвугілля" у статутному капіталі шахти знизилася зі 100% до 25,83%, а додатково випущені акції сконцентрувало ТОВ "Валентин-Інвест" (м. Донецьк), яке стало власником 74,17% вугледобувного підприємства. З квітня 2010 року 74,17% його акцій володіє Magellan Ltd. (Нова Зеландія).