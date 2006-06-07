Мороз: I will come back

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заперечує, що ставив ультиматум про участь у коаліції тільки за умови його спікерства.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам у Києві О.МОРОЗ, коментуючи слова першого секретаря СПУ Йосипа ВІНСЬКОГО про те, що “соціалісти не погодяться з тим, щоб спікером став будь-хто, крім Олександра МОРОЗА”, підкреслив: «Ми так питання не ставили».

В той же час він відмовився від подальших коментарів з цього приводу.

Говорячи про сам переговорний процес про створення коаліції, О.МОРОЗ сказав, що це складна робота і вона має бути продовжена. Він висловив переконання, що вона буде успішною.