Київський апеляційний суд відхилив позов «Свободи»

У позовы оскаржувалася постанова №88 Центральної виборчої комісії про порядок проведення жеребкування для включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій із виборів народних депутатів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії, зазначивши, що суд відхилив усі клопотання «Свободи».

Як нагадали в партії, за 5 днів до жеребкування ЦВК змінила порядок його проведення, у зв’язку з чим суб’єкти виборчого процесу були позбавлені можливості жеребкування по кожній ДВК, як це було передбачено законом і постановою ЦВК від травня 2012 року.

Представник Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у суді Олег Бондарчук, підсумовуючи хід та результат судового засідання, зазначив: «Заангажована позиція суду була помітна з самого початку засідання, коли суд відхилив клопотання про забезпечення позову шляхом заборони проведення жеребкування до вирішення спору по суті. А без задоволення цього клопотання будь-яке рішення втрачає сенс. Адже його просто неможливо буде виконати – вже з 19 вересня розпочнеться процедура жеребкування в дільничних виборчих комісіях. А для повного розгляду нашої скарги, включаючи апеляційну інстанцію, потрібно як мінімум 6 днів. Тепер навіть у випадку перемоги «Свободи» в апеляційній інстанції нам доведеться оскаржувати процедуру жеребкування щодо всіх 33500 виборчих дільниць».