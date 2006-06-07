Соцпартія ставить умову: спікером має бути саме Мороз
Вінський це не вважає шантажем
Уповноважений представник фракції Соціалістичної партії України Йосип ВІНСЬКИЙ наполягає, що соціалісти не увійдуть до складу Коаліції демократичних сил, якщо лідер СПУ Олександр МОРОЗ не очолить парламент.
Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву О.МОРОЗА, який спростував його вимогу, Й.ВІНСЬКИЙ підкреслив, що ультиматум - «це не позиція Олександра Олександровича, це моя позиція і позиція політради».
При цьому він підкреслив, що соціалісти неухильно дотримуватимуться рішення політради, відповідно до якого О.МОРОЗ повинен обійняти посаду спікера ВР. Й.ВІНСЬКИЙ зауважив, що саме соціалісти свого часу пропонували записати в угоді про створення коаліції принцип розподілу посад відповідно до результатів виборів, але саме блок «Наша Україна» відмовся від такого принципу.
«У «Нашої України» є можливість створити інший формат коаліції, без шантажу», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ, відповідаючи на запитання, чи можна позицію соціалістів розглядати як шантаж.
При цьому він ствердно відповів на запитання журналістів про те, чи може «Наша Україна» утворити коаліцію з Партією регіонів.
Разом з тим Й.ВІНСЬКИЙ висловив сподівання, що угода про створення коаліції між «Нашою Україною», БЮТ та СПУ буде підписана, і вона враховуватиме інтереси всіх сторін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв’ю інтернет-виданню “Главред” Й.ВІНСЬКИЙ заявив: «Соціалісти не погодяться з тим, щоб спікером став будь-хто, крім Олександра МОРОЗА».
У відповідь на ці слова член фракції «Наша Україна» Анатолій МАТВІЄНКО заявив, що фракція “Наша Україна” не погодилась з вимогою СПУ про те, що О.МОРОЗ має очолити парламент, і вважає, що головою Верховної Ради має стати її представник.
Натомість О.МОРОЗ заперечив, що ставив ультиматум про участь у коаліції тільки за умови його спікерства.