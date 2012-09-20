ДТП на Московському мосту у Києві: один загиблий, двоє травмованих

12:02, 20 вересня 2012
Політика
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На Московському мосту у Києві зранку через дорожньо-транспортну пригоду виникли значні ускладнення у русі.

Увага ДТП

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ міста Києва, на Московському мосту зіткнулись «Жигулі» першої моделі та «Мерседес Бенц 313».

Попередньо встановлено, що водій «Мерседеса» з пасажиром рухався в лівому ряду в напрямку Петрівки. Попереду нього їхав легковик, який раптово повернув праворуч. З’ясувалось, що зустрічною смугою від Петрівки рухались «Жигулі». Уникнути зіткнення з ними водій «Мерседеса» не зміг.

Внаслідок лобового зіткнення водій «Жигулів» загинув на місці пригоди, а водій та пасажир «Мерседеса» постраждали й доставлені до лікарні. Особу водія на місці ДТП встановити не вдалось.

Через ДТП виникли значні ускладнення в русі транспорту.

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