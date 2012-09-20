Янукович дав зрозуміти, що Тимошенко помилування найближчим часом не світить

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з його відповіді на запитання, чи виконає він свою обіцянку звільнити Ю.Тимошенко після того, як завершаться судові процеси з розгляду порушених проти неї справ.

В.Янукович зауважив, що суди ще розглядають справи Ю.Тимошенко.

Він висловив сподівання, що судові процеси, які сьогодні продовжуються, дадуть можливість визначити ступінь провини Ю.Тимошенко в тих злочинах, які їй інкримінуються.

«Ми зацікавлені і будемо робити все, щоб ці справи відбувались у правовій площині», - вкотре пообіцяв В.Янукович.

Він звернув увагу, що українська сторона завжди реагувала й реагуватиме на запитання, які виникають в ході цих процесів. Зокрема, це стосується, за словами В.Януковича, необхідності проходження лікування Ю.Тимошенко.

«Ми бажаємо, щоб вона якнайшвидше одужала, щоб мати можливість отримати доступ до правосуддя», - сказав Президент, перейшовши потім до розповіді про реформи у правоохоронній і судовій сферах відбуваються.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.