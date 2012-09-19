Донька Тимошенко каже, що її мама почала пересуватися самостійно
18:31, 19 вересня 2012Політика
750 0
Євгенія Тимошенко говорить, що її мама почала пересуватися без сторонньої допомоги.
Євгенія Тимошенко написала в Твіттері
Донька екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія говорить, що її мама почала пересуватися без сторонньої допомоги.
Про це вона повідомила в "Твіттері", пише “Сегодня”.
"Мама вже почала самостійно рухатися", – відзначила Є.Тимошенко.
Як повідомлялося, 18 вересня на брифінгу лікар німецької клініки "Шаріте" Лутц Хармс відзначив, що збільшилась рухливість Ю.Тимошенко, а болі стали менш інтенсивними.
Вчора перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Мойсеєнко заявила, що Ю.Тимошенко залишиться в лікарні ще як мінімум на місяць.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter