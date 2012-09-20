Коморовський навів Януковичу аргумент на користь західного вектора

15:23, 20 вересня 2012
Політика
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На спільній прес-конференції з Президентом Польщі Броніславом Коморовським Віктор Янукович заявив, що Україну цікавить економічна інтеграція як на Схід, так і на Захід.

Віктор Янукович та Броніслав Коморовський під час зустрічі в рамках Державного візиту Президента Польщі в Україну

Президент підкреслив на безальтернативності європейської інтеграції України. Але щодо економічної складової, то, на його думку, Україна має враховувати, що товарообіг з ЄС та СНД у неї приблизно однаковий – на рівні 60 млрд з одного та іншого боку.

«Сьогодні мова може йти тільки про економічну інтеграцію, і всі інтеграційні процеси в світі для нас дуже цікаві, в тому числі і Митний союз», - сказав Президент України.

Також він зауважив, що Україну цікавить економічна інтеграція з країнам ШОС (Шанхайська організація співробітництва), АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії, до якої входять 10 держав) і БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР).

«Ми шукаємо різні можливості, як розвивати товарообіг з усіма країнами та об’єднаннями», - сказав В.Янукович.

Він висловив задоволення, що нарешті підписана і ратифікована угода про зону вільної торгівлі з СНД, зауваживши, що на черзі створення ЗВТ з ЄС.

Водночас, Б.Коморовський висловив думку, що Україна має обрати лише один вектор, оскільки в різних напрямках інтегруватись неможливо.

Він зауважив, що для України, на його думку, кращим є західний варіант, який дає можливість для розвитку.

На його думку, тут достатньо подивитись на статистику, зокрема на те, що Польща, яка обрала західний сценарій, втричі випереджає Україну за ВВП.

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