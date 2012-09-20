Литвин каже, що пресувати ТВi - все одно, що стригти свиню

Про це він написав у Фейсбук.

Відповідаючи на питання про те, чи не став канал заручником політичної ситуації, оскільки «були зафіксовані численні випадки незаконного видалення телеканалу ТВi з кабельних мереж України», В.Литвин написав: «При бажанні сьогодні можна знайти підстави для претензій до будь кого. Очевидно, що... не все бездоганно і в ТВі. Проте я вважаю, що ця показова прочуханка принесе більше проблем, ніж позитиву. Тим більше, коли ми знаходимося у передвиборній ситуації, і увага Європи і світу прикута до України». При цьому В.Литвин додав: «Із цього приводу я неодноразово звертався до Національної ради (певно, йдеться про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення – УНІАН) і податкової служби з тим, щоб вони розуміли, що "щетини буде мало, а виску багато", як із спробою стригти свиню».

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Державна податкова служба у м. Києві заявила, що 28 квітня за результатами проведення позапланової документальної перевірки телеканалу ТВi було виявлено порушення – заниження належного до сплати до бюджету ПДВ на суму понад 3 млн грн. На підставі цього було порушено кримінальну справу стосовно директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВi) Миколи Княжицького - за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (навмисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

На початку серпня податкова міліція закрила кримінальну справу стосовно М.Княжицького.

Тим часом телеканал ТВi припинили транслювати у більш ніж 80 кабельних мережах по всій Україні.

М.Княжицький неодноразово заявляв, що відключення каналу в регіонах відбувається за прямою вказівкою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

У свою чергу, голова Нацради з телерадіомовлення Володимир Манжосов заявив, що Нацрада проведе моніторинг провайдерів програмних послуг, які повинні транслювати ТВi у своїх мережах. Він також спростував заяву, що канал відключають за вказівкою Нацради.

8 вересня у Києві і багатьох інших містах проходили громадські акції на підтримку ТВi.

12 вересня працівники телеканалу пікетували Нацраду з вимогами припинити тиск на телеканал і відправити у відставку її членів.