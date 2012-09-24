Фесенко: Необхідно уникнути політичної війни між Об’єднаною опозицією і УДАРом

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.

«Така політична війна, безумовно, буде на користь Партії регіонів», - сказав він.

Політолог зазначив, що певне зниження рейтингу Об’єднаної опозиції є наслідком зростання рейтингу «УДАРу». Проте, на його думку, це не має стати приводом для початку політичної війни між ними.

«Обидві політичні сили мають думати про те, щоб досягти домовленості в мажоритарних округах, а також про те, щоб налагодити співпрацю в майбутній Верховній Раді», - сказав він.

В.Фесенко також зауважив, що вважає фаворитами парламентських виборів Партію регіонів та Об’єднану опозицію, яка, незважаючи на проблеми з рейтингами, залишається одним з головних фаворитів.

«На третьому місці впевнено йде партія «УДАР», яка є одним з фаворитів парламентських виборів, рейтинг якої впевнено зростає», - сказав В.Фесенко.

Позитивну динаміку рейтингу він відзначає й у Комуністичної партії України, яка наразі займає четверте місце. За словами В.Фесенка, КПУ, як і «УДАР», впевнено долає п’ятивідсотковий виборчих бар’єр.

«Шанси на подолання п’ятивідсоткового виборчого бар’єру також мають партія «Свобода» і партія Наталії Королевської «Україна - Вперед!», - вважає В.Фесенко.