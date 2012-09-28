Бандерівський прапор на прокуратурі став предметом розгляду суду

Про це йдеться у прийнятій учора постанові суду, яка є в розпорядженні УНІАН.

В постанові сказано, що суд вирішив закрити провадження в адміністративній справі щодо С. Барни у зв’язку з відсутністю у його діях складу злочину.

Сьогодні на дану постанову винесла протест Тернопільська міська прокуратура.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, за фактом незаконного розміщення на адміністративному приміщенні прокуратури області червоно-чорного прапору міськвідділ міліції прийняв рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутності в діях депутата складу злочину, передбаченого ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), натомість було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) й скеровано до суду.

Учора ж рішенням Тернопільського міськрайонного суду адміністративну справу стосовно С. Барни було закрито.

«Вказане рішення прийнято необґрунтовано, без урахування усіх матеріалів справи. Зокрема, на час розгляду справи прокуратурою Тернополя скасовано постанову ТМВ УМВС України в області про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно депутата Тернопільської обласної ради, а матеріали направлені для проведення додаткової перевірки, оскільки не взято до ваги інших доводів та документів», – йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

У зв’язку з цим прокуратура Тернополя внесла протест на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 27 вересня 2012 року про закриття адміністративної справи. Даний протест скеровано для розгляду до апеляційного суду Тернопільської області.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня позафракціний депутат Тернопільської обласної ради С. Барна повісив на фасад обласної прокуратури синьо-жовтий та червоно-чорний прапори. Як пояснив сам депутат, у такий спосіб він виразив свій протест на вимогу обласної прокуратури зняти червоно-чорний прапор із адмінбудинку обласної ради, в якому працюють апарати облради та структурні підрозділи облдержадміністрації.

Для того щоб встановити два прапори у флагштоки, які розташовані на рівні другого поверху, С. Барні довелося використати драбину.

Попередньо на початку вересня обласна прокуратура звернулася до голови облради Олексія Кайди з вимогою зняти з приміщення облради червоно-чорний прапор, який було вивішено мітингувальниками 5 липня на знак протесту проти ухвалення мовного закону.

О. Кайда після отримання листа з прокуратури заявив, що червоно-чорний прапор став символом національної революції.

20 вересня прокурор Тернопільської області Іван Мельничук подав рапорт на звільнення, який був задоволений генеральним прокурором Віктором Пшонкою.