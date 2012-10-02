Єфремов каже, що бюджет-2013 ухвалить нинішня ВР, але після виборів

13:40, 02 жовтня 2012
Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що закон про державний бюджет на 2013 рік буде ухвалено нинішнім складом Верховної Ради, але після парламентських виборів.

Єфремов

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу.

За його словами, виходячи з нинішньої ситуації, «уряд буде готовий або наприкінці цього місяця, або на початку наступного місяця проект бюджету внести до парламенту».

«І я бачу, що нині чинним складом парламенту у нас буде час, щоб ухвалити його як документ», - сказав О.Єфремов.

За його словами, це буде позитивним моментом, оскільки «тоді найменше буде «хотєлок» у бюджеті, які, як правило, включають депутати при розгляді бюджету».

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