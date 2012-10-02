Єфремов каже, що бюджет-2013 ухвалить нинішня ВР, але після виборів
13:40, 02 жовтня 2012Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що закон про державний бюджет на 2013 рік буде ухвалено нинішнім складом Верховної Ради, але після парламентських виборів.
Єфремов каже, у них буде час
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу.
За його словами, виходячи з нинішньої ситуації, «уряд буде готовий або наприкінці цього місяця, або на початку наступного місяця проект бюджету внести до парламенту».
«І я бачу, що нині чинним складом парламенту у нас буде час, щоб ухвалити його як документ», - сказав О.Єфремов.
За його словами, це буде позитивним моментом, оскільки «тоді найменше буде «хотєлок» у бюджеті, які, як правило, включають депутати при розгляді бюджету».
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