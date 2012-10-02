До Тимошенко пустили Турчинова, Яценюка й Немирю

У ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові розпочалася зустріч екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з лідерами Об’єднаної опозиції.

Як повідомив УНІАН народний депутат Сергій Пашинський, до Ю.Тимошенко прибули Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Григорій Немиря.

За словами С.Пашинського, лідери опозиції прибули до лікарні близько 14.10.

Як сказав С.Пашинський, на зустрічі буде обговорено «план виходу з тих кризових явищ, у які через безглузде правління Януковича потрапила країна».

Він підкреслив, що за законом короткострокова зустріч може тривати до чотирьох годин.

С.Пашинський висловив сподівання, що цього разу співробітники пенітенціарної служби не порушуватимуть цієї норми.

«За законом короткострокова зустріч може тривати чотири години. Ми сподіваємось, що на цей раз співробітники пенітенціарної служби не порушуватимуть закон», - сказав С.Пашинський.

За його словами, після зустрічі лідери Об’єднаної опозиції проведуть брифінг.