Адвокат: Слухання справи Оксани Макар в суді затягується

«Незрозуміло, що відбувається із засіданнями, тому що останнім часом очевидно затягування справи, - сказав Віктор Василюк. - Все, що відбувається в судовому засіданні говорить про те, що суддя чомусь зайняла таку позицію.

Клопотання (про проведення комплексної експертизи, запропонованої адвокатами обвинувачених - УНІАН) не розглядалося відразу».

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Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у судовому засіданні адвокат Краснощока Лариса Завадська подала клопотання про проведення комплексної експертизи, яка об'єднає дані пожежно-технічної та судово-медичної експертиз. Зробити це, на думку адвоката, потрібно для того, щоб з'ясувати, що і як горіло у підвалі, де виявили Оксану.

Як сказав В. Василюк, після подачі клопотання суддя оголосила перерву до 25 вересня.

«Сьогодні, 2 жовтня, ми могли розглянути це клопотання. Але воно буде розглянуто чомусь тільки в четвер, 4 жовтня.

Зрозуміти, для чого це робиться, я поки не можу», - сказав В. Василюк.

Мати Оксани Макар Тетяна Суровицька також сказала журналістам про те, що слухання триває довго.

«Мені набридла вся ця каша, - сказала Т.Суровицька. - Я молюся, щоб це скоріше закінчилося, тому що сьогоднішнє засідання я ледве витримала, марення цілковите з боку Краснощока».

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, зґвалтували її, а потім намагалися спалити живцем. На покинутій будові Оксану знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя Оксани, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Слухання у справі Оксани Макар почалося 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва. Засідання проходять частково в закритому режимі через розгляд інтимних подробиць справи.

Кримінальна справа розглядається по відношенню до Євгeна Kpacнoщокa, Apтeма Пoгocянa і Maкcимa Пpиcяжнюкa.

Всі троє звинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 cтaтті 115, ч. 4 cтaтті 152 Кримінального кoдeкcу Укpaїни. Євгену Краснощоку, окpім цих двоx cтaтeй, передбачається ще і ч.3 cтaтті 153 КК Укpaїни (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).