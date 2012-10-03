Тюремники кажуть, що Луценко не просив їх про зустріч із журналістами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«ДПтС України офіційно повідомляє, що інформація в ЗМІ про нібито ненадання дозволу адміністрацією Менської виправної колонії (№91) засудженому Ю.Луценку на спілкування з представниками ЗМІ не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в пенітенціарній службі, сам засуджений Ю.Луценко з проханням до керівництва установи про надання йому дозволу на спілкування з журналістами не звертався. Представники телеканалу, які супроводжували візит в установу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, також офіційно не звертались до ДПтС з проханням про надання дозволу на інтерв’ю із засудженим Ю.Луценком, підкреслюється в повідомленні.

«Поряд з цим будь-яких офіційних заяв від ДПтС України про небажання Ю.Луценка спілкуватись з представниками ЗМІ на офіційному сайті відомства не розміщалось, в інтерв’ю та коментарях посадових осіб така інформація не надавалась», - додали в прес-службі.

Також ДПтС спростовує інформацію про те, що начебто співробітники колонії просили Ю.Луценка написати заяву про відмову спілкуватися з журналістами.

Крім того, пенітенціарна служба стверджує, що після кожного звернення Ю.Луценка зі скаргами на стан здоров’я медперсоналом виправної колонії надавалась відповідна меддопомога. При цьому в ДПтС нагадали, що учора, 2 жовтня, лікарями медичної комісії було констатовано задовільний стан здоров’я засудженого Ю.Луценка і рекомендовано в плановому порядку здійснити інструментальне медичне дообстеження засудженого, за результатами якого провести черговий медогляд.

Також ДПтС України офіційно спростовує інформацію про нібито притягнення керівництвом Менської колонії засудженого Ю.Луценка до дисциплінарної відповідальності за лежання на ліжку у денний час через погіршення його самопочуття. «Ця інформація також є неправдивою», - підкреслюється в повідомленні.

«Враховуючи постійний потік неправдивої інформації щодо умов тримання, стану здоров’я та дотримання окремих вимог чинного законодавства захисниками та однопартійцями засудженого Ю.Луценка, керівництво ДПтС, управління відомства в Чернігівській області та Менської виправної колонії (№91) вважає поширення неправдивої інформації черговим намаганням дискредитувати співробітників Державної пенітенціарної служби України з метою власного політичного піару», - наголосили в прес-службі відомства.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко звинуватив пенітенціарну службу у поширенні неправдивої інформацію про його відмову зустрічатися з журналістами.

«Дізнався про чергову брехню ДПтС, яка 2 жовтня заявила, що я нібито відмовився від спілкування з журналістами телеканалу 1+1, котрі супроводжували медиків та омбудсмена в ході візиту до Менської колонії. Більше того, як виявилося – всі ці дні, коли я перебував на ліжковому режимі, приймав знеболюючі, а тиск сягав 160/120, ДПтС поширювала інформацію, що Луценко здоровий, за меддопомогою не звертався», - заявив екс-міністр.

Ю.Луценко наголосив, що ця інформація пенітенціарної служби - «повна і нічим не прикрита брехня, про що свідчать мої письмові вимоги надати медичну допомогу, записи у медичній картці та журналі реєстрації звернень засуджених».