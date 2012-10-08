Міліція оприлюднила біографію та адресу Мазурка
19:29, 08 жовтня 2012Політика
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Сектор зв'язків із громадськістю ГУМВС України в АР Крим оприлюднив біографію підозрюваного у вбивстві охоронців в київському торговому центрі "Караван" Ярослава Мазурка.
Документ ЛігаБізнесІнформ
У документі, яким володіє ЛІГАБізнесІнформ, розповідається про дитинство і юність підозрюваного, місце його народження, сім'ї, а також вказується адреса проживання Мазурка в Києві.
Крім іншого, в міліції розповідають про участь підозрюваного у діяльності одного з організованих-злочинних угруповань у Львівській області. Також в документі вказані паспортні дані розшукуваного і описуються його особисті характеристики.
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