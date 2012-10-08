Міліція оприлюднила біографію та адресу Мазурка

У документі, яким володіє ЛІГАБізнесІнформ, розповідається про дитинство і юність підозрюваного, місце його народження, сім'ї, а також вказується адреса проживання Мазурка в Києві.

Крім іншого, в міліції розповідають про участь підозрюваного у діяльності одного з організованих-злочинних угруповань у Львівській області. Також в документі вказані паспортні дані розшукуваного і описуються його особисті характеристики.