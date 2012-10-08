Янукович переніс поїздку до Кіровограда через негоду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави, зазначивши, що відповідне звернення до Президента надійшло від голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Ларіна.

Зокрема, за інформацією керівника Кіровоградської ОДА, шторм, який пройшов областю, створив проблеми з функціонуванням місцевої інфраструктури. Наслідки стихії унеможливлюють проведення всіх заходів, запланованих під час робочої поїздки Президента України.

Серед іншого, під час робочої поїздки була запланована нарада глави держави з адміністративно-господарським активом області, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з погіршенням погодних умов Президент доручив керівникам усіх рівнів забезпечити подолання наслідків стихійного лиха на місцях, зокрема проконтролювати функціонування всіх закладів, установ та господарських інфраструктур.