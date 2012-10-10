СБУ намагалася затримати головного «свободівця» Івано-Франківська

В Івано-Франківську близько 21.00 працівники СБУ затримали голову фракції ВО «Свобода» у міській раді Романа Онуфріїва, депутата міськради від ВО «Свобода», керівника департаменту архітектури та містобудування Олега Гаркота та підприємця Володимира Балагуру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», на місці події зібралося чимало людей, серед них було багато місцевих депутатів. Силовики нікому нічого не пояснювали, не реагували й на депутатські посвідчення. Представники «Свободи» перекрили вулицю своїми агітаційними наметами.

В О.Гаркота стався серцевий напад, як поінформували його друзі, у нього штучний клапан. У кареті «швидкої», якої довго не могли дочекатися, «свободівця» супроводжував правоохоронець.

«Присутніх на місці події депутатів і журналістів силовики у масках обприскали сльозогінним газом. Доки люди відходили від сльозогінного газу, силовики посадили Р.Онуфіріїва та В.Багаруру в автомобіль і намагалися поїхати. Проте люди їм у цьому перешкодили. Автомобіль з правоохоронцями і затриманими заїхав в найближчу арку в одному з дворів будинку на вул. Січових Стрільців. Відтак правоохоронці закрили проїзд решіткою, яку люди намагалися виламати», - повідомляє прес-служба партії.

На місце події під’їхав керівник обласної організації ВО «Свобода», голова обласної ради Олександр Сич.

У прес-службі партії нагадали, що вчора, 9 жовтня, відбулася позачергова сесія Івано-Франківської обласної ради, на якій заслухали інформацію тимчасової контрольної комісії облради зі сприяння у підготовці та проведенні виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, яку було створено з метою виявлення фактів порушення виборчого законодавства та забезпечення проведення чесних і прозорих виборів.

Комісія інформувала про застосування брудних технологій проти тих чи інших кандидатів, факти порушення виборчого законодавства, фальсифікації під час формування ДВК тощо. Чимало депутатів, які є нині кандидатами до парламенту, виступаючи у сесійній залі, наводили приклади застосування брудних технологій щодо себе.

Депутати звернулися до Центральної виборчої комісії, Президента України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України з вимогою вжити заходів щодо забезпечення проведення в Україні демократичних виборів.

За даними місцевих ЗМІ, після приїзду на місце події О.Сича Р.Онуфріїва і В.Балагуру відпустили.

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