Кличко закріпився на другій позиції у передвиборних перегонах (опитування)

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування громадської думки, що його 12–23 вересня провів КМІС.

Найбільше прихильників, за результатами опитування, мали б такі партії та об’єднання: Партія регіонів — 23,0%, партія «УДАР Віталія Кличка» — 15,9%, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — 12,2%, Комуністична партія України — 8,1%;

Наступні два місця Всеукраїнське об'єднання «Свобода» — 3,4%, партія «Україна — Вперед!» — 2,6%;

Методом інтерв'ю було опитано 2012 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та у Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.