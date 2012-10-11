В УНІАН розкажуть, як кандидат у депутати заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах

12 жовтня о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція будівельної компанії ТОВ «Граніт» про використання аферистичних схем у бізнес діяльності кандидата в народні депутати України.

Під час прес-конференції будуть оприлюднені фактичні документи, що демонструють яким чином кандидат в народні депутати проводив незаконні та злочинні дії під час будівництва котеджного містечка в селищі Козин Обухівського району Київської області. Шляхом обману та зловживання довірою розмір майнової шкоди складає якнайменше понад 3 млн грн.. Спікер – головний інженер корпорації «Граніт» Репкін Сергій Іванович, Член Координаційної Ради громадського руху «Чесно» в Тернопільській області Ханас Василь Володимирович, Юрист коаліції «За прозорі вибори» Ольга Мазаєва.