В Євросуді призначили нового українського суддю для розгляду справи Тимошенко

Про це повідомив представник України у Європейському суді з прав людини Назар Кульчицький в ефірі5-каналу, пише Українська правда.

"Відповідає дійсності та інформація, що пані Юдківська зараз перебуває в декретній відпустці, але на час відсутності основного судді Європейський суд призначає суддю ad hoc", - зазначив представник.

"У нас уже було повідомлення, що такий суддя призначений. Це Станіслав Шевчук", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, Суддя від України в Європейському суді з прав людини Ганна Юдківська взяла відпустку з догляду за дитиною до кінця 2012 року, що може змінити терміни винесення рішень ЄСПЛ.