В Євросуді призначили нового українського суддю для розгляду справи Тимошенко

20:05, 11 жовтня 2012
Політика
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Суддю по українській квоті Європейського суду з прав людини Ганну Юдківську, яка приймає участь у розгляді справи екс-прем'єра Юлії Тимошенко, замінить Станіслав Шевчук.

Європейський суд з прав людини заповнив українську квоту

Про це повідомив представник України у Європейському суді з прав людини Назар Кульчицький в ефірі5-каналу, пише Українська правда.

"Відповідає дійсності та інформація, що пані Юдківська зараз перебуває в декретній відпустці, але на час відсутності основного судді Європейський суд призначає суддю ad hoc", - зазначив представник.

"У нас уже було повідомлення, що такий суддя призначений. Це Станіслав Шевчук", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, Суддя від України в Європейському суді з прав людини Ганна Юдківська взяла відпустку з догляду за дитиною до кінця 2012 року, що може змінити терміни винесення рішень ЄСПЛ.

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