Майже 70% українців не готові вийти на протести (опитування)

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН засновник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, презентуючи результати проведеного соціологічного дослідження.

За словами О.Антиповича, лише чверть опитаних готові брати участь в акціях протесту, якщо на виборах до Верховної Ради 28 жовтня відбудуться значні фальсифікації. З них однозначно готові – лише 6% респондентів.

Серед тих, хто готові вийти на акції протесту, переважну більшість становлять прихильники опозиційних партій. Майже половина виборців ВО «Свобода» і «Батьківщини», близько 40% виборців партії «Україна – Вперед!» та третина виборців «УДАРу» готові до таких акцій протесту.

Разом з тим, 36% очікують значних фальсифікацій на виборах до Верховної Ради, які істотно впливатимуть на результати. Ще 29% опитаних очікують незначних фальсифікацій, які загалом не впливатимуть на результати волевиявлення. Лише 17% респондентів не очікують фальсифікацій на виборах.

При цьому впродовж 2011-2012 років майже половина опитаних (від 43% до 46%) стабільно відчували згортання свободи слова в Україні.

Водночас порівняно з попереднім дослідженням, яке проводилося в листопаді минулого року, кількість опитаних, які не відчувають погіршення у цій сфері, зросла з 35% до 39%.

Понад 60% опитаних на заході, половина на півночі, понад 40% - у центрі та сході відчули згортання свободи слова в Україні.

Натомість понад 50% опитаних на Донбасі, понад 40% - на півдні та сході, третина на півночі і в центрі не відчувають погіршення у цій сфері.

Понад 70% прихильників ВО «Свобода» та Об'єднаної опозиції, а також майже 60% прихильників партії «УДАР» відчувають згортання свободи слова в Україні. Разом з тим, майже 70% прихильників Партії регіонів, трохи менше половини прихильників КПУ та «невизначених» такої загрози не відчувають.

Опитування проводилося 25 вересня – 5 жовтня у всіх областях України та Криму. Було опитано 2 тисячі респондентів. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитуванням (face of face). Похибка опитування – 2,2%.