Третьяков не розуміє, за що сидить Тимошенко

«Харківські угоди, що дають знижку в 100 доларів - фактично є додатковою угодою до контракту про постачання газу, який укладав Кабмін Тимошенко з Росією», - заявив Олександр Третьяков в інтерв’ю УНІАН.

Верховна Рада ратифікувала Харківські угоди, отже, влада визнала контракт Тимошенко дійсним, переконаний політик.

«Якщо влада юридично визнала «газовий» контракт, то за що тоді сидить Тимошенко? Цілком очевидно, що це політична справа», - резюмував Олександр Третьяков.

Як повідомляли ЗМІ, раніше глави місії Європарламенту Олександр Кваснєвський та Пет Кокс висловили «серйозні сумніви», що кримінальні справи лідерів української опозиції розглядалися з дотриманням міжнародних правових норм.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по мажоритарному округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.