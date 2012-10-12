До парламенту мають шанси увійти 7 партій (опитування)

Про це провідний аналітик агенції політичного консалтингу "Перспектива" Олександр Ляпкало повідомив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Згідно з даними опитування, рейтинг очолює Партія регіонів, за яку проголосували б 26,1% серед усіх опитаних, за підтримку «Батьківщини» висловились 20,3%, «УДАРу» - 15,2%, КПУ – 7,5%, за «Свободу» готові проголосувати 5,2%, за «Нашу Україну» - 4,6%, за партію «Україна – Вперед!» - 3,8% від загального числа респондентів.

За інші партії готові проголосувати 2,4%, не визначились 15% опитаних (9,5% тих, хто планує піти на вибори). За словами соціолога, зменшується кількість українців, які не визначилися з вибором.

За даними опитування, свої корективи в остаточні результати може внести явка виборців. Серед тих, хто прийде на вибори, за Партію регіонів готові проголосувати 27,2%, «Батьківщину» - 22,3%, «Удар» - 16,4%, КПУ – 7,7%, «Свобода» - 5,3%, «Наша Україна» - 5,2%.

О.Ляпкало зазначив, що Партія регіонів досягла свого «електорального максимуму». Водночас відбувається ротація голосів опозиційного електорату від «Батьківщини» до «Нашої України», «Свободи» і «Удару». Серед причин – розчарування частина виборців, особливо на Західній Україні, діями об’єднаної опозиції, зокрема, при прийнятті закону про мови. Зростання рейтингу «Нашої України», вважає експерт, зумовлено довірою частини виборців до Віктора Ющенка.

Опитування проводилось з 27 вересня по 6 жовтня у всіх областях України та АР Крим. Опитано 2004 респондентів. Метод відбору респондентів – багатоступенева квотна вибірка. Метод опитування – інтерв’ю за місцем проживання. Похибка опитування – 2,3%.