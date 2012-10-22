У Житомирі затримали активістів, які роздавали листівки проти кандидатів від ПР

Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків Управління МВС України у Житомирській області Алла Ващенко, «міліція затримала двох активістів громадянської організації "Відсіч", які роздавали листівки на "Житньому ринку" у Житомирі 21 жовтня”.

Вона також уточнила, що „активістів доставили у Корольовське районне відділення міліції Житомира, де склали адміністративний протокол за розповсюдження листівок і відпустили, оскільки криміналу у їхніх діях не було”.

На думку правоохоронців, викладені у листівках матеріали містять наклеп, у листівках також нібито не було вихідних даних.

Міліція має намір перевірити достовірність даних, викладених у листівках. Детальніше про цю подію прес-служба обласного управління МВС обіцяє повідомити завтра після з’ясування усіх обставин.

Водночас в організації „Відсіч” переконані, що викладена у листівках інформація правдива. Як стало відомо УНІАН, затримані активісти роздавали листівки, спрямовані проти Партії регіонів та її кандидатів у депутати .