У Житомирі затримали активістів, які роздавали листівки проти кандидатів від ПР
У неділю в Житомирі міліція затримала двох активістів громадянського руху "Відсіч", які роздавали листівки проти кандидатів у народні депутати від Партії регіонів.
Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків Управління МВС України у Житомирській області Алла Ващенко, «міліція затримала двох активістів громадянської організації "Відсіч", які роздавали листівки на "Житньому ринку" у Житомирі 21 жовтня”.
Вона також уточнила, що „активістів доставили у Корольовське районне відділення міліції Житомира, де склали адміністративний протокол за розповсюдження листівок і відпустили, оскільки криміналу у їхніх діях не було”.
На думку правоохоронців, викладені у листівках матеріали містять наклеп, у листівках також нібито не було вихідних даних.
Міліція має намір перевірити достовірність даних, викладених у листівках. Детальніше про цю подію прес-служба обласного управління МВС обіцяє повідомити завтра після з’ясування усіх обставин.
Водночас в організації „Відсіч” переконані, що викладена у листівках інформація правдива. Як стало відомо УНІАН, затримані активісти роздавали листівки, спрямовані проти Партії регіонів та її кандидатів у депутати .