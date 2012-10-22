Активісток Femen допитали через зрізаний ними хрест

Про це повідомляється на сайті Femen.

«Сьогодні, 22 жовтня, о 10.30 Печерським відділенням міліції була допитана лідер жіночого руху Femen Ганна Гуцол з приводу хреста, поваленого над Майданом. Повістки були надіслані трьом підозрюваним: Інні Шевченко, Ганні Гуцол і Оксані Шачко», - повідомляється на сайті.

«Femen пов'язує порушення кримінальної справи за хрестоповал з недавньою вимогою Президента Януковича покарати з усією суворістю учасниць цього "варварства". Підтвердженням цієї версії є дата постанови прокуратури про скасування постанови міліції про відмову від порушення кримінальної справи 17 жовтня - в день заяви Януковича», - зазначається у повідомленні.

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Водночас в Управлінні столичної міліції УНІАН повідомили, що кримінальна справа не порушувалася, ведеться лише дослідча перевірка, в рамках якої активісток руху викликали до Печерського райуправління міліції для опитування. Раніше ці процедури неможливо було здійснити через те, що дівчата перебували за кордоном, хоча відповідні дії з їх виклику для отримання пояснень проводилися.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій зажадав від правоохоронних органів вжити найсуворіших заходів стосовно тих, хто спиляв хрест в центрі Києва.

«Я вимагаю від правоохоронних органів найсуворішої відповіді на це варварство», - сказав В.Янукович.

Зокрема, кажучи про «найганебніший» інцидент, коли в центрі Києва спиляли хрест, В.Янукович сказав: «Я вважаю, що такого в нашій державі не повинно бути, і ми маємо прагнути, щоб такого більше ніколи не було, це дуже тривожний сигнал і дуже небезпечний прояв, на який ми реагуватимемо належним чином згідно з українським законодавством».

Раніше, у серпні цього року, активістки жіночого руху Femen спиляли бензопилою і звалили Хрест жертвам політичних репресій в Києві біля Жовтневого палацу.

При цьому вони заявили, що зробили це на знак підтримки російської групи «Pussy Riot».

За фактом пошкодження Хреста міліція порушила кримінальну справу (за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України «хуліганство») і розпочала досудове слідство.