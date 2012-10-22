Екс-голова СБУ: Теракти, вбивства, викрадення - це помилки правоохоронців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час суспільно-політичного форуму «Чесна розмова з майбутнім парламентом», відповідаючи на запитання щодо подій у Києві навколо російського опозиціонера Леоніда Розвазжаєва.

В.Наливайченко наголосив, що у випадку, коли людина зникає на вулиці, то спецслужба має прокоментувати цю ситуацію, зокрема, хто є викрадачами, де вони перебувають і «хто профінансував на нашій території, з нашою юрисдикцією, дяльність іноземної спецслужби».

На переконання В.Наливайченка, усе це не відбувається, тому що СБУ втратила парламентський контроль. Зокрема, на його думку, керівництво СБУ мало б призначатися шляхом голосування у Верховній Раді.

«В останній рік - теракти, вбивства, викрадення на території України. Це вже системна помилка в організації роботи правоохоронних органів» - сказав екс-голова СБУ.

У свою чергу постійний представник Президента України у парламенті Юрій Мірошниченко зазначив, що все, що відбувається на території України, має підпадати під юрисдикцію СБУ. «Це виклик Україні – те, що сталося, і підстава для дуже серйозного аналізу Служби безпеки України», - переконаний він.

За словами генерального директора TВi Миколи Княжицького, оскільки конституційною реформою СБУ було виведено з-під парламентського контролю, то відповідальність за діяльність СБУ несе Президент України.

Крім того, на його переконання, над СБУ та усіма силовими органами має бути парламентський і громадський контроль. «Це неподобство – те, що робить СБУ на наших вулицях» - сказав М.Княжицький.