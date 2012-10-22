Княжицький упевнений, що у ВР УДАР приєднається до демократичної коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Княжицький сказав сьогодні під час суспільно-політичного форуму «Чесна розмова з майбутнім парламентом».

«На сьогодні «Батьківщина» і «Свобода» відповідну угоду підписали. Я маю величезну надію, навіть немає сумнівів, що «УДАР» теж до цього доєднається, і тоді будуть змінені правила гри, коли в парламенті буде зафіксована ефективна «інша» більшість, яка запропонує працювати за іншими правилами», - сказав М. Княжицький.

У свою чергу присутній на заході кандидат від партії «УДАР» Віктор Пинзеник зазначив, що з М.Княжицьким «ми звідси, обнімемось, і підемо разом». В.Пинзеник також запевнив, що у Верховній Раді вони теж «обнімуться».

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Об’єднана опозиція «Батьківщина» та Всеукраїнське об’єднання «Свобода» підписали угоду про створення коаліції в новій Верховній Раді.

За словами голови Ради Об’єднаної опозиції Арсенія Яценюка, цією угодою чітко визначаються низка кроків та перелік законів, які демократичні сили будуть робити в новому парламенті.

Разом з тим лідер партії «УДАР» Віталій Кличко не прийшов на підписання угоди про створення коаліції, хоча його офіційно запрошували.

«Ми і офіційно відправляли цю угоду, і неофіційно відправляли… Це прикро, що з нами немає Віталія», - сказав А.Яценюк.