У Кличка сумніваються в створенні опозиційної більшості у новій Раді

На сьогодні опозиційним партіям не під силу створити більшість у Верховній Раді нового скликання. Таку думку в інтерв'ю ZN.UA висловив керівник виборчої кампанії партії «УДАР», кандидат у народні депутати Віталій Ковальчук. Причиною цього, за його словами, стали невдалі переговори між «УДАРом» і Об'єднаною опозицією за погодженням мажоритарників.

На питання, чи можлива опозиційна більшість у ВР, Ковальчук відповів: «На сьогодні вже навряд чи. Серед іншого і завдяки „успішним“ переговорам».

«У тому, що ми не домовилися, звичайно, винуваті обоє. Але є межа розумного компромісу. Якщо нас завжди в переговорах намагаються переконати, що все треба вирішувати за наш рахунок, це неправильно», — заявив глава штабу «УДАРу».

За його словами, яскравим прикладом неузгодженості позицій між політичними силами стали переговори щодо єдиних мажоритарних кандидатів у Києві.

«Чому „Батьківщина“ дозволяє розмовляти з УДАРом із позиції старшого брата? З нами почали переговори, коли в нас рейтинг був в 2,5 разу менший. Але, добродії-партнери, ситуація змінилася. У нас на сьогодні порівнянні рейтинги. Більше того, у вас вони стоять, а в нас — зростають. Треба бути чесними перед собою. Це факт», — підкреслив Ковальчук.

Крім того, Ковальчук висловив переконання, що «УДАР» на найближчі роки стане головною альтернативою Партії регіонів і запевнив, що його політична сила не буде створювати більшості з ПР і КПУ.