У Кіровограді побили нардепа від БЮТу: ймовірний струс мозку, 6 швів

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив народний депутат Сергій Сас.

За його словами, В.Кальченка госпіталізували і наклали на голові шість швів.

С.Сас повідомив, що зараз В.Кальченко перебуває у шоковому стані, «очевидно, в нього серйозний струс мозку».

«Коли він виходив з квартири, назустріч почав рухатись молодий чоловік спортивної статури, а коли вони порівнялися, нападник наніс Кальченку сильний удар в голову. У Валерія Михайловича розсічення надбрівної дуги. Лікарі нанесли шість швів над оком. До того ж у нього сильне забиття голови», - повідомив С.Сас.

Він переконаний, що напад на В.Кальченка пов’язаний з його політичною діяльністю, оскільки саме за його ініціативою у Кіровограді вивішено білборди про те, що область за останні півроку перемістилась з 5-го на 26-е місце за показниками соціально-економічного розвитку.

«Влада на Кіровоградщині розгублена: вони бояться програти вибори, бачать, що втрачають свій рейтинг, і тому вдаються до таких кримінальних злочинів», - заявив С.Сас.