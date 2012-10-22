Путін покладає надії на українські вибори

Як передає кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом України Віктором Януковичем в державній резиденції в Ново-Огарьово.

«В Україні завершується парламентська виборча кампанія, і ми щиро бажаємо, щоб вибори до Верховної Ради забезпечили подальший поступальний демократичний розвиток братської України», - сказав В.Путін.

«Зацікавлені в тому, щоб за підсумками голосування курс на тісну взаємодію наших країн одержав додатковий імпульс», - наголосив Президент РФ.