Путін покладає надії на українські вибори
19:51, 22 жовтня 2012Політика
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Президент Росії Володимир Путін сподівається, що після виборів до Верховної Ради курс на зближення України і РФ одержить додатковий імпульс.
Путін хоче нового імпульсу
Як передає кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом України Віктором Януковичем в державній резиденції в Ново-Огарьово.
«В Україні завершується парламентська виборча кампанія, і ми щиро бажаємо, щоб вибори до Верховної Ради забезпечили подальший поступальний демократичний розвиток братської України», - сказав В.Путін.
«Зацікавлені в тому, щоб за підсумками голосування курс на тісну взаємодію наших країн одержав додатковий імпульс», - наголосив Президент РФ.
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